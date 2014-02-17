Корисні властивості кокосової олії

Потужний імунітет. Лауринова кислота, що міститься в кокосовій олії, також є в материнському грудному молоці. Ця кислота перетворюється організмом в монолаурин, який має виражену антибактеріальну дію, а також сприяє ефективному підвищенню захисних сил організму. Кокосова олія допомагає організму протистояти вірусам і патогенним бактеріям.

Здоров'я щитовидної залози. Кокосова олія - добре відомий засіб для підвищення функції щитовидної залози і контролю цукру в крові. Якщо у вас є проблеми з роботою щитовидної залози, можливо, варто включити кокосове масло в свій раціон.

Контроль рівня холестерину. Міститься в кокосовій олії лауринова кислота підвищує рівень «хорошого» холестерину в крові.

Регулювання обміну речовин. Кокосова олія легко перетравлюється і не навантажує печінку. При цьому організм використовує кокосову оліюо в якості палива для вироблення енергії.

Красива шкіра. Кокосова олія - прекрасна альтернатива магазинним кремам для шкіри. Воно швидко вбирається, не залишаючи на шкірі неприємних жирних залишків, сприяє розгладженню зморшок і відновлює еластичність шкіри.