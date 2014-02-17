В Україні у січні народилося майже 42 тис. дітей

У січні цього року в Україні народилося 41 тис. 706 дітей, найбільше - у Донецькій (3 тис. 429), Дніпропетровській (2 тис. 960) областях та м. Києві (2 тис. 817).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Укрдержреєстру.

Найменше дітей народилося на початку року в Сумській (807), Чернігівській (818) та Чернівецькій (891) областях.

В повідомленні також йдеться, що позитивна динаміка народжуваності, яка перевищує смертність, зафіксована у Закарпатській (1545 – 1384 відповідно), Рівненській (1457 – 1351 відповідно) областях та Києві (2817 – 2566 відповідно). Це свідчить про омолодження населення у цих регіонах, зазначили в Укрдержреєстрі.

При цьому найпоширенішими іменами, якими називали дівчаток у цих областях, були Анна, Анастасія, Аліна, Вікторія, Вероніка, Варвара, Єлизавета, Злата, Дарина, Марія, Софія, Олександра, Поліна. А хлопчиків – Артем, Владислав, Денис, Максим, Олександр, Юрій, Андрій, Давид, Ілля, Іван, Єгор, Кирило.

Водночас, відзначають в Укрдержреєстрі, в ряді областей смертність майже вполовину перевищує народжуваність. Це - Чернігівська (1814 – 818 відповідно), Сумська (1784 – 807 відповідно) та Полтавська (2244 -1131 відповідно) області.

Загалом в Україні у січні 2014 року зафіксовано 61 тис. 569 смертей. За цим показником лідирують Донецька (6607), Дніпропетровська (4617) та Харківська (3641) області, поінформували в прес-службі.