Тілесний контакт критично важливий для розвитку психіки дитини

У 60-ті роки дослідженнями особливостей раннього розвитку та його впливу на подальшу долю людини займалися вчені в усьому світі. Американський вчений Прескотт досліджував ще й особливості виховання . Дослідження показали, що там, де традиції забезпечують малюкові достатній контакт з матір'ю в ранньому віці (дітей носять за спиною на Кубі, в Африці; носять в хустці в азіатських країнах, беруть з собою на роботу, не залишають надовго самого) відзначено переважання миролюбності в характері дорослих.

Чим раніше дитині відмовили у тісних тілесних і емоційних контактах, тим помітніше у дорослих прояви люті і агресивності. Значить, тілесне задоволення при контакті з мамою (татом, дідусем, бабусею) не просто забава, а необхідна умова правильного розвитку нервових структур, необхідних для відчуття радості, позитивних емоцій на ранніх етапах розвитку дитини до 2 років. А ось дефіцит таких радостей в ранньому віці може бути однією з причин, що спонукають до зловживання алкоголем, наркотиками.

Природно, що в міру дорослішання малюка роль дотиків, погойдувань, пестощів, поцілунків, розмов змінюється. У перші 6 місяців життя малюкові необхідний прямий емоційний контакт і мамою (і іншими дорослими), Спілкування відбувається у формі емоційного впливу. У відповідь на погладжування (масаж, підкидання) і ласкаву розмову дитина посміхається, "агукає", рухає ручками. Чим молодша дитина, тим частіше ініціатива виходить від дорослого. З 7 місяців до 2,5 років важливий контакт, ласка, ніжність дотику, розмови, казки, але в формі навчання найпростішим навичкам поводження з предметами, простим легким іграм. Тут для дитини головне - залучити й утримати доброзичливу увагу дорослого, отримати оцінку своїх зусиль.

По мірі дорослішання дітей роль тілесних контактів батьками зменшується, з'являються тілесні покарання (удари, поштовхи). Деякі батьки в якості покарання використовують позбавлення тілесних контактів ("не буду тебе цілувати"). Відчуття дорослості підлітка вимагає від нього "дорослої" поведінки, особливо у хлопчиків.

Другою особливістю підлітків є критичність, яка щосили проявляється на близьких дорослих: батьківах і вчителівях. Більшість підлітків в цей період починають ставитися до батьків, бабусь і дідусів поблажливо (відстали від життя, не наздоганяєте). Це теж знижує потребу в тактильних контактів. Підлітку важливіші схвальні слова, поплескування по плечу, те, що не принижує його дорослу гідність, не натякає на дитинство. У нього інше завдання - повернутися до своїх витоків, батькам, з ніжністю і вдячністю в душі, відповівши на питання: "Хто я, навіщо я, який я, що я для світу і світ для мене?"

Меддэйли