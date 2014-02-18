Що загрожує здоров'ю офісних працівників

Проблема 1. Робочі столи.

Робочі столи — чудове середовище для різних бактерій, а телефони, комп`ютери, мишки і навіть дверні ручки — тим більше. За день їх “назбирується” значна кількість людей, а за власною гігієною на робочому місці ми стежимо не найсуворішим чином. Що робити? Частіше мити руки і предмети особистого користування — клавіатуру, мишу, телефонну трубку. У випадку, якщо поїли біля монітора, протріть стіл і комп`ютер.

Проблема 2. Зайва маса тіла.

Сидіти весь день в зручному кріслі, відриваючись від нього тільки, щоб попоїсти, — прямий шлях до зайвих кіло. Тим більше в холоди, коли нам не вистачає сонячного світла і тепла, а організм накопичує жири на гірші часи. У США і Британії проблема офісного ожиріння досягла таких масштабів, що крупні фірми включили в свою корпоративну політику боротьбу за здоровий життєвий стиль. Десь працівникам пропонують абонементи у фітнес-клуби за пониженою ціною, десь відключають ліфти в офісних будівлях, а десь навіть доплачують премії за скинуті кілограми. Що робити? Відмова від ліфта і ескалатора — насправді ефективний метод залишатися у формі. Поза сумнівом допоможуть 15-хвилинні піші прогулянки вранці і увечері, а ще легка розминка під час робочого дня. У випадку, якщо на обід вам виділена година, встигнути поїсти можна і за 40 хвилин, а 20 витратіть на прогулянку. Це допоможе вам «розтрусити» з`їдене, поліпшить настрій, увагу, здібність до концентрації. Ще одна порада. Не бережіть їжу в робочому столі або ж, ще гірше, на нім. Як показало недавнє дослідження Кембріджського університету, чим ближче до нас розташовані харчі і чим частіше ми її бачимо, тим більше маємо спокусу її з`їсти, навіть у випадку якщо ми не голодні. Чіпляючи весь день то цукерочку, то печиво, ви не помітите, як накопичете зайвий жирок.

Проблема 3. Недоречний температурний режим.

Далеко не кожен офіс обладнаний кондиціонером і обігрівачем, як наслідок – влітку на роботі спекотно, восени і зимою — холодно. І те і інше однаково погано, як для вашого здоров`я, так і для вашої працездатності. У спеці і в холоді важко зосередитися, ви швидше втомлюєтеся, не можете добре думати. А все тому, що організм витрачає багато сил на підтримку нормальної температури тіла. Це ослабляє імунну систему і ставить під удар серцево-судинну, сприяє розвитку стресів і безсоння. Що робити? У разі, якщо умовити начальство на покупку нормального терморегулятора не вдалося, доведеться охолоджуватися або ж зігріватися самому. Від спеки зарадить помірне пиття, періодичні умивання і кімнатні рослини — вони хоч трохи наповнять приміщення киснем. Змініть свій робочий гардероб: у одязі з натуральних тканин пережити спеку легше. У випадку якщо вам, навпаки, потрібно зігрітися, зробіть удар на здорове харчування. Їжте гарячі супи, пийте більш чаю. До речі, зігріваючим ефектом володіють спеції: додайте у свій обід перцю або ж імбиру, і зігрієтеся дуже швидко. Та й одягайтеся добре. Тримайте на роботі “черговий” теплий всетер або шарф.

Проблема 4. Офісна алергія.

У випадку, якщо вас переслідує неминущий кашель і нежить, а інших симптомів хвороби немає, не поспішайте пити антибіотики. Так звана офісна алергія може бути викликана невеликими дозами токсичних речовин, які потрапляють у повітря з кондиціонерів, принтерів, сканерів та іншої офісної техніки, осідаючи на робочих столах, у кріслах і килимовому покритті. Що робити? Чи навряд ви зможете переконати керівництво фірми змінити всю робочу техніку в будівлі, тому йдіть до лікаря і просіть у нього рецепт на засіб, що знижує чутливість носоглотки.

Проблема 5. Біль та інфекції очей.

Саме по собі сидіння перед комп`ютером — не найкращий метод підтримати здоров`я ваших очей. А в холодну пору року ефект від 8-годинного робочого дня відчувається ще болісніше. Річ у тому, що взимку в офісі, як і на вулиці, різко падає вологість повітря, від цього очне яблуко швидше висихає, з`являються різі, пощипування. Результат — ми частіше тремо очі і можемо занести на слизову інфекцію. Що робити? Знову ж таки, стежити за власною гігієною. Частіше мити руки, не чіпати обличчя, тим більше очі. Робити розминку для очей разів на 3–4 години. Найкращий, але і самий витратний варіант — придбати в офіс зволожувач повітря.

Проблема 6. Хронічні болі в спині, шиї.

Вони з`являються приблизно у 30% всіх офісних працівників в тому або ж іншому ступені. Мають всі шанси прийти раптово і так же раптово зникають. Причому заболіти можуть і м`язи плечей, і шиї, і рук, навіть ступні. Першопричина — в довгому сидінні в одній і тій же позі, якою б зручною вона не була б, і у відсутності руху. Поки ми сидимо на місці, в наших м`язах скупчується так звана молочна кислота. Сама по собі вона не шкідлива — організм користується її для вивільнення енергії, — але оскільки для нерухомого сидіння енергія нам особливо не потрібна, кислота залишається невикористаною і викликає біль. Що робити? Почастіше розминатися, замінювати положення кожні 20–30 хвилин. Ясна річ, пробігтися по офісу вам навряд чи вдасться, але для простих вправ практично є місце і час. Наприклад, розминати ноги можна просто сидячи за столом — натягуйте шкарпетки на себе і назад, після чого небагато пообертайте їх управо і вліво. Проста вправа для розминки спини і поясниці: якщо крісло у вас крутиться, сядьте перед столом, відірвіть ноги від підлоги, візьміться за столешницу і повертайте таз спільно із стільцем — то в ліво, то вправо (корпус при цьому залишається нерухомий). Розминайте шию - робіть звичайні обертання і нахили голови.

Проблема 7. Систематичні байдужість і втома.

Ці недуги тим більше прилипливі восени, коли нам не вистачає сонячного світла, а значить, і гормону щастя серотоніна. Наслідок — втрата концентрації, розсіяна увага, зниження працездатності. Хоча, причин може бути багато і боротися з кожною потрібно по-своєму. Що робити? Постежте за собою. У випадку якщо ви просто втомилися, не висипаєтеся і потребуєте сонячного світла, все це виправить 3–4-денна відпустка. Погуляйте, подихайте свіжим повітрям, більше рухайтеся — і все пройде. У випадку якщо ж навіть за довгі вихідні відпочити не вдасться і ви всі відчуватимете себе утомленим, зверніться по допомогу до лікаря. Цілком імовірно, що це не проста нудьга, а синдром хронічної втоми. Він теж може виявлятися в м`язових і суглобових болях, що не проходять, підвищеній температурі, загальній слабкості. Панацеї від синдрому немає, але лікар зуміє порадити вам, як позбавитися симптомів.

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