Як відновити здоров'я після лікування антибіотиками

Бувають ситуації, коли лікування дитини антибіотиками не уникнути. Як пройти курс із мінімальними втратами для організму, а відновити здоров'я ефективно і, за можливості, безболісно?

Для початку, щоб мінімізувати наслідки прийому антибіотиків як у дитини, так і у дорослого, пише Lady.tochka.net потрібно відразу дотримуватися деяких правил:

Приймати строго призначене лікарем дозування і дотримуватися чітих часових інтервалів між прийомами. У цьому випадку антибіотик швидше досягне мети і не доведеться приймати інші сильнодіючі ліки, знижуючи власний імунітет.

Запивати антибіотик простою водою (якщо фахівець не сказав про інший варіант), щоб діюча речовина змогла «розкритися» й відпрацювати повністю. В іншому випадку активна частина антибіотика може бути нейтралізована (наприклад, білком молока) і, звичайно, лікування буде неефективним.

Приймати інші препарати разом з антибіотиком можна тільки за призначенням лікаря. Адже багато ліків, що потрапляють в організм, просто-напросто зменшують активність одне одного, і ефект від лікування може знизитися.

Вже на етапі суворого дотримання правильного прийому антибіотиків ви будете, таким чином, вибудовувати ефективну схему відновлення організму після курсу. Саме порушення при прийомі і боязнь їх як таких завдають більше шкоди організму, ніж сама по собі їхня дія.

Після того як курс антибіотиків закінчено, потрібно ще уважніше прислухатися до відчуттів дитини: що змінилося? І діяти, виходячи з цього. Найчастіше необхідно відновлювати мікрофлору кишечника, яка, можливо, знизилася під час лікування і підвищувати загальний занепад сил після хвороби вітамінами.

«Правильні» лікарі порадять приймати додаткові препарати, що допомагають зберегти в нормі мікрофлору кишечника ще на етапі лікування антибіотиками. Хоч кефір та інші кисломолочні продукти і не здатні позбавити від всіх проблем з кишечником, але все ж підтримати організм вони все-таки можуть. Тому не відмовляйся від таких методів, як дієтичне харчування (каші, вся їжа, що не порушує мікрофлору кишечника). На жаль, для повного відновлення мікрофлори кишечника знадобиться досить тривалий час.

Висока ймовірність того, що після лікування антибіотиками доведеться відновлювати імунітет дитини. Саме зараз роль вітамінів буде особливо важлива. Тому наявність вітамінних продуктів у вигляді фруктів чи овочів у свіжому вигляді обов'язкова. Крім того, якщо збираєтеся приймати вітаміни у вигляді аптечної продукції, обов'язково порадьтеся з лікарем, і потім дотримуйтеся чітко його приписів, оскільки процес реабілітації (відновлення) ще більш складне мистецтво, ніж лікування.

Зіткнувшись із проблемою лікування та відновлення після цього здоров'я дитини, варто в майбутньому серйозно задуматись і про заняття спортом для неї, правильне харчування та позитивне мислення в першу чергу вже для батьків - трьох китів, які допомагають не тільки швидкому відновленню після антибіотиків, але й знижують саму ймовірність необхідності їх застосування.