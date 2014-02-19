Держлікслужба просить учасників конфлікту в Києві не перешкоджати роботі аптек

Державна служба України з лікарських засобів звернулася до всіх учасників конфлікту в Києві з проханням не перешкоджати роботі аптек, щоб ті, хто мають потребу, могли одержати медикаментозну допомогу, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Закликаємо всі сторони конфлікту виявити громадянську свідомість і не перешкоджати роботі аптек», - йдеться в повідомленні.

За даними Держлікслужби, вчора, 18 лютого, в аптеку, що знаходиться на вулиці Інститутська, увірвалися невідомі в масках, розгромили приміщення і вкрали ліки.

«Нападаючі повністю розгромили аптеку, розбивши вітрини, викрали ліки. Зараз ця комунальна аптека, яка є власністю громади Києва, – закрита», - повідомило відомство.