Держлікслужба просить учасників конфлікту в Києві не перешкоджати роботі аптек
13:17, 19 лютого 2014Країна
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Фото : РР
Державна служба України з лікарських засобів звернулася до всіх учасників конфлікту в Києві з проханням не перешкоджати роботі аптек, щоб ті, хто мають потребу, могли одержати медикаментозну допомогу, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.
«Закликаємо всі сторони конфлікту виявити громадянську свідомість і не перешкоджати роботі аптек», - йдеться в повідомленні.
За даними Держлікслужби, вчора, 18 лютого, в аптеку, що знаходиться на вулиці Інститутська, увірвалися невідомі в масках, розгромили приміщення і вкрали ліки.
«Нападаючі повністю розгромили аптеку, розбивши вітрини, викрали ліки. Зараз ця комунальна аптека, яка є власністю громади Києва, – закрита», - повідомило відомство.
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