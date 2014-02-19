Як підвищити імунітет

Особливих зусиль для підвищення імунітету не потрібно, пише Lady.tochka.net. Тут найголовніше - "нарощувати оберти" поступово - "знизу-вгору": спочатку ноги, з колін, потім від пояса, і тільки після цього можна обливатися або приймати прохолодний душ повністю. Контрастний душ для підвищення і зміцнення імунітету теж підійде, але знову ж таки, знижувати температуру протягом 10-14 днів.

Свіже повітря

Проходьте хоча б одну-дві зупинки пройти пішки, причому не повільно, а в швидкому темпі, щоб хоча б створити видимість спорту на свіжому повітрі. Якщо час дозволяє, можна практикувати ранкові (або вечірні) пробіжки, на імунітет вони також впливають дуже благотворно.

Правильне харчування

Найбагатші на вітаміни і антиоксиданти овочі, фрукти та мед, а білком, що стимулює синтез імуноглобулінів - м'ясо. Пити побільше "живих" домашніх йогуртів, щоб уникнути дисбактеріозу, а також постійно вживати ріпчасту цибулю і часник.