Після сутичок у центрі столиці госпіталізовано 263 людини, з них 4 - діти

Сьогодні, 19 лютого, з 06:00 до 12:00 за медичною допомогою звернулися 388 учасників акцій протесту в центрі Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

Наразі на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я з різноманітними травмами та ушкодженнями, вогнепальними пораненнями та опіками перебувають 263 учасники масових заходів.

Серед госпіталізованих до закладів охорони здоров’я: 86 працівників правоохоронних органів; 6 журналістів; 1 депутат; 4 дітей; 1 іноземець (громадянин Росії), йдеться в повідомленні.

За інформацією Департаменту, станом на 12:00 число загиблих учасників акцій протесту – 25 осіб.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.