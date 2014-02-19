Перша допомога при травмі голови

Травми голови можуть супроводжуватись струсом мозку, переломом кісток черепу. При струсі мозку може бути короткочасна втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності. Перелам кісток черепу супроводжується втратою свідомості, кровотечею із вушних раковин, носа, рота. Пізніше можуть з’явитися синьці коло очей (симптом «окулярів»).

Схема надання першої допомоги:

- очистіть область коло рани, обробіть йодом;

- накладіть стерильну пов’язку;

- покладіть постраждалого на спину;

- підкладіть під голову валик з одягу, згорнутий у вигляді кільця, такі ж самі валики покладіть з обох боків голови для забезпечення її нерухомості;

- якщо потерпілий непритомний, поверніть голову на бік;

- очистить рот постраждалого від сторонніх тіл, слизу, блювотних мас;

- якщо у постраждалого запав язик, витягніть його із рота і зафіксуйте;

- покладіть на голову холод;

- викличте швидку допомогу;

- при відсутності у пульсу на сонній артерії приступіть до непрямого масажу серця та штучного дихання.

Неприпустимо:

- не викликати швидку допомогу;

- виймати частки кісток або чужорідні предмети з рани;

- залишати постраждалого без догляду (є можливість виникнення шоку);

- залишити постраждалого у стані коми лежати на спині;

- намагатися транспортувати постраждалого самостійно.