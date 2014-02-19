Перша допомога при травмі голови
Перелам кісток черепу супроводжується втратою свідомості, кровотечею із вушних раковин, носа, рота
Травми голови можуть супроводжуватись струсом мозку, переломом кісток черепу. При струсі мозку може бути короткочасна втрата свідомості, порушення дихання і серцевої діяльності. Перелам кісток черепу супроводжується втратою свідомості, кровотечею із вушних раковин, носа, рота. Пізніше можуть з’явитися синьці коло очей (симптом «окулярів»).
Схема надання першої допомоги:
- очистіть область коло рани, обробіть йодом;
- накладіть стерильну пов’язку;
- покладіть постраждалого на спину;
- підкладіть під голову валик з одягу, згорнутий у вигляді кільця, такі ж самі валики покладіть з обох боків голови для забезпечення її нерухомості;
- якщо потерпілий непритомний, поверніть голову на бік;
- очистить рот постраждалого від сторонніх тіл, слизу, блювотних мас;
- якщо у постраждалого запав язик, витягніть його із рота і зафіксуйте;
- покладіть на голову холод;
- викличте швидку допомогу;
- при відсутності у пульсу на сонній артерії приступіть до непрямого масажу серця та штучного дихання.
Неприпустимо:
- не викликати швидку допомогу;
- виймати частки кісток або чужорідні предмети з рани;
- залишати постраждалого без догляду (є можливість виникнення шоку);
- залишити постраждалого у стані коми лежати на спині;
- намагатися транспортувати постраждалого самостійно.