Через АЧС Україна заборонила ввезення свинини з Польщі

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення в країну сприйнятливих до вірусу африканської чуми свиней (АЧС) тварин, продукції з них і репродуктивного матеріалу з Польщі.

Згідно з повідомленням відомства, ці заходи вжиті у зв'язку з виявленням випадку захворювання на АЧС у Польщі 17 лютого.

При цьому в Держветфітослужбі зазначили, що ввезення з цієї країни інших вантажів, підконтрольних ветеринарному відомству, здійснюється відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.

Як повідомляв УНІАН, у лютому в Луганській області був зареєстрований четвертий випадок захворювання тварин на африканську чуму свиней. У Луганській, Харківській, Донецькій областях і АР Крим посилено контроль епізоотичної ситуації.

На сьогодні через АЧС Росія упровадила заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської, Донецької і Харківської областей.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.