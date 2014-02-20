Симптоми аднекситу

Запалення придатків матки (аднексит, сальпінгоофорит) - це одне з поширених гінекологічних захворювань, для якого характерне запалення яєчників (оофорит) та/або маткових труб (сальпінгіт). Одночасне запалення і маткових труб, і яєчників (така ситуація буває найчастіше) називається аднекситом, або сальпінгоофоритом, пише Lady.tochka.net.

Сальпінгоофорит проявляється періодичними тягнучими болями в низу живота або в попереку, невеликим але тривалим підвищенням температури тіла або ж протікає безсимптомно. Аднексит (запалення придатків матки), довгостроково протікає без лікування, може перейти в хронічну форму і привести до безпліддя.

Розташування придатків диктує і можливі шляхи проникнення інфекції з подальшим запаленням:

Висхідний, при якому мікроорганізми з піхви через шийного каналу потрапляють в порожнину матки, а звідти в труби і можливо далі. До цього шляху проникнення відносять і первинне вагінальне інфікування, і проникнення мікроорганізмів з прямої кишки, сечовивідних шляхів і т. д. У цьому випадків дуже частою причиною запалення придатків матки є інфекції, що передаються статевим шляхом.

Низхідним, або вторинним шляхом. Досить рідкісна ситуація, виникає, коли в черевній порожнині вже є запальний процес, наприклад, апендицит, і він вже перекидається на здорову тканину придатків, викликаючи запальний процес і там.

Гематогенним. Цей шлях проникнення мікроорганізмів винятковий, оскільки кров за своєю природою - стерильне середовище. А якщо мікроби вільно пересуваються по організму через кров, заражаючи все на своєму шляху (в цьому випадку придатки), - значить, або сепсис (зараження крові, вкрай важкий стан) уже настав, або настане найближчим часом.

Як видно з цього списку, мікроорганізми є головною і єдиною причиною запалення придатків.

Діагностика аднекситу включає в себе кілька важливих досліджень:

1. Огляд лікарем-гінекологом.

2. Мазок з піхви на мікрофлору допоможе виявити патогенні бактерії;

3. Загальний аналіз крові дає можливість визначити силу запального процесу;

4. Ультразвукові обстеження допомагають виявити ступінь тяжкості запальних процесів у придатках.

Основними принципами лікування аднекситу є: вплив на інфекцію, яка викликала запалення придатків матки, протизапальне лікування, а також фізіотерапевтичні методи. Лікування запалення придатків матки може бути успішним тільки у разі достовірної діагностики причини захворювання. Так, якщо під час обстеження виявлено захворювання, що передається статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, мікоплазмоз тощо), то основною умовою лікування аднекситу буде позбавлення від цього захворювання. Нерідко у розвитку аднекситу беруть участь інші бактерії (наприклад, стрептококи, стафілококи, бактероїди та ін.), тому в лікуванні аднекситу виправдане застосування антибактеріальних препаратів широкого спектру дії.

Хронічний аднексит у більшості випадків протікає мляво і важко лікується. Як правило, виникає необхідність хірургічного втручання.

Для профілактики хвороби рекомендують: оберігатися від інфекцій, які передаються статевим шляхом; уникати перевтоми, стресів, переохолодження; користуватися контрацептивами.