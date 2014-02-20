У Києві внаслідок сутичок померло вже 28 осіб - МОЗ

Станом на 6-ту годину ранку 20 лютого з 10.20 18 лютого у Києві внаслідок сутичок померло 28 осіб.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

До бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я Києва за медичною допомогою звернулося 445, 287 з них госпіталізовано.

Серед госпіталізованих до закладів охорони здоров’я: 88 працівників правоохоронних органів, 6 журналістів, народний депутат Василь Пазеняк, четверо неповнолітніх (до 18 років), двоє іноземних громадян.