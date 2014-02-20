Показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідпоріг лише в Севастополі

За період з 10 по 16 лютого показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічний поріг лише в Севастополі (на 32,8%).

В інших регіонах України показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги, повідомляє прес-служба Міністрерства охорони здоров’я України, посилаючись на дані Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій державного закладу «Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України».

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло понад 244,6 тис. осіб, з них 153 тис. (62,6%) - діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становить 53,8 на 10 тис. населення.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Севастополі – 109,5, найменший – у Харківській області – 19,2 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень було госпіталізовано 9 тис. 360 осіб, серед них майже 7 тис. (72,7%) становили діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей збільшився на 12,0% та 13,4% відповідно.

За сьомий тиждень 2014 року на території України серед хворих на грип летальних випадків не зареєстровано.

З початку епідемічного сезону загальна кількість вакцинованих проти грипу склала близько 245 тис. осіб. За звітний тиждень щеплено проти грипу 1,3 тис. осіб, що на 67,7% більше, ніж за минулий тиждень. Серед щеплених осіб проти грипу кількість дітей до 17 років становить 16%

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