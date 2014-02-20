10 продуктів, що знижують масу тіла

Пропонуємо вам список з 10 продуктів, які можна назвати помічниками в зниженні ваги.

1. Ананас - низькокалорійний фрукт, до того ж він прискорює розщеплення і засвоєння білків. Ананас допомагає швидше насититися білковою їжею, тому краще їсти його перед їжею.

2. Нежирні м'ясо, птиця і риба повинні стати основою вашого раціону, якщо ви хочете схуднути. Білки, при розщепленні вимагають великої витрати енергії організму, отже, ви їсте і втрачаєте калорії.

3. Висівки відмінний продукт для тих, хто стежить за своєю вагою. Хоча вони не засвоюються організмом, але покращують роботу травного тракту і нормалізують вагу.

4. Імбир вкрай корисний, для тих, хто хоче схуднути. Ефірна олія імбиру стабілізує внутрішню секрецію шлунка і прискорює обмінні процеси. Завдяки цим властивостям імбир допомагає схуднути.

5. Помідори сприяють схудненню. Вони допомагають розщеплювати жири і прискорювати процес травлення.

6. Селера - овоч, що включений в багато дієт. Організм витрачає на засвоєння селери більше кілокалорій, ніж у ньому міститься. Можна сказати, що ви їсте і худнете.

7. Зелений чай містить речовини, що допомагають спалювати жири. Крім того, напій прискорює обмін речовин і травлення, насичує організм мікроелементами, виводить вільні радикали з організму.

8. Кориця знижує рівень цукру в крові і тим самим зменшує апетит. Кориця є природним антиоксидантом і надовго зберігає відчуття ситості.

9. Гречка містить білка більше, ніж вуглеводів, від яких часто і поправляються. За рахунок високого вмісту білка ця крупа швидко насичує. Гречка нормалізує роботу кишкового тракту і знижує рівень холестерину.

10. Вода повинна стати вірним супутником для тих, хто худне. Випивайте склянку води за 20 хвилин перед прийомом їжі. Вода прискорює метаболізм і створює відчуття наповненості шлунка.

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