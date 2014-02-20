Причини неврозу

Невроз є станом, при якому виснажується нервова система, розвивається хронічна втома, людина стає дратівливою. Причин неврозу може бути безліч, проте основними є затяжні депресії, які чергуються зі стресами.

Звільнення від цього стану можливе лише при усуненні зовнішніх подразників, які і привели до розвитку неврозу. А причин для виникнення невротичного стану може бути безліч. Зокрема, це надмірні щоденні навантаження, причому не тільки фізичні, а й психологічні. Досить часто можна спостерігати розвиток цього стану у тих, хто працює без вихідних.

Цікаво, що викликати невроз може навіть відсутність емоційних сплесків. Коли в житті людини не відбувається нічого несподіваного, екстремального, у нього розвивається невроз.

Призвести до нервового виснаження можуть банальні невдачі, неможливість завершити задумане. Особливо схильні до депресій, що перетікають в неврози, трудоголіки, які не дозволяють своєму організму вчасно розслабитися, тим самим доводячи свій стан до критичного.

Найбільш характерна ознака неврозу - тривога. По суті це суб'єктивний страх, забарвлений негативними емоціями. Прийнято розділяти тривогу на емоційну і фізичну. При емоційної виникають тривожні думки і ряд страхів. При фізичній тривозі спостерігається напруження у м'язах, дискомфортні відчуття за грудниною, потреба в русі, частому здійсненні тих або інших дій.

Поряд з тривогою виникає порушення сну, тахікардія, часті сечовипускання і тремор рук.