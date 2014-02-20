При ГРВІ і грипі не приймайте антибіотиків

Сьогодні популярність цих препаратів така велика, що багато хто вважає їх панацеєю від усіх хвороб і самі собі прописують. Але антибіотики далеко не безпечні, тому ставитися до них треба з великою обережністю.

Не приймайте антибіотики при гострих респіраторних захворюваннях і грипі. Утримайтеся від цього хоча б перші 5 днів. Справа в тому, що збудниками гострих інфекцій верхніх дихальних шляхів, як правило, є віруси, проти яких антибіотики безсилі. Почніть з противірусних та загальнозміцнюючих засобів. Якщо після такого лікування самопочуття не поліпшується, температура тіла тримається вище 38 °C, то висока ймовірність розвитку ускладнень, та візиту до лікаря не уникнути. Лікар поставить діагноз і при необхідності призначить антибактеріальне лікування.