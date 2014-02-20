Як швидко зупинити кров

Кровотечі різного виду потрібно вміти швидко зупиняти, адже вони можуть бути дуже небезпечними для життя людини. Це необхідно робити правильно, щоб необережними діями не нашкодити собі або потерпілому, якому ви надаєте допомогу.

Вам знадобиться

- джгут;

- бинти або марля;

- антибіотики і протиправцевий засіб.

Інструкція:

1. Надавати першу допомогу слід тоді, коли сильна кровотеча - крововтрата більше 250 мілілітрів, кров не зупиняється довше п'яти хвилин і б'є струменем з рани. Кровотеча з невеликих подряпин і порізів краще не зупиняти, це сприяє очищенню рани і швидко припиняється сама.

2. Після зупинки незначної капілярної кровотечі. шкіру навколо ранки протріть чистою ваткою або марлею. Не забинтововуйте поріз, відкрита подряпина загоюється швидше. Можете стягнути краї ранки пластиром, щоб вони не розійшлися. Іноді на досить глибокий поріз довше одного сантиметра слід накласти шов, щоб не було рубця.

3. Небезпечними є колоті рани, тому що кровотеча з них занадто слабка, щоб вивести можливу інфекцію з тканин. Поколювання, оніміння і слабкість можуть бути симптомами ушкодження сухожиль або нервів. При будь-якому глибокому пораненні введіть потерпілому противоправцевий засіб і антибіотик.

4. Нерідко може відкритися рясна кровотеча з носа. Тоді необхідно сісти і злегка нахилитися вперед. Пальцями затисніть обидві ніздрі хвилин на 10, щоб утворився згусток крові і перекрив пошкоджену судину. Після поліпшення стану кілька годин не сморкайтесь, інакше можна знову викликати кровотечу. Якщо вам не стає краще за 20 хвилин або є підозри, що ніс зламаний, зверніться до лікаря.

5. Найбільш небезпечною є артеріальна кровотеча (сильний пульсуючий яскраво-червоний струмінь). Вона не може зупинитися сама по собі. При пошкодженні невеликої судини накладіть пов'язку, що давить, постарайтеся звести краї рани разом. Коли пов'язка забруднена кров'ю, накладіть поверх неї нові бинти.

6. Щоб зупинити кровотечу з великої судини, накладіть джгут. Для цієї мети підійде будь-який підручний засіб: мотузка, ремінь, міцна тканина. Туга пов'язка повинна бути накладена вище рани, місце накладення обмотують тканиною або розправляють одяг. Джгут затягують не дуже сильно, але так, щоб кровотеча зупинилася. Щоб стягнути тканину, використовують палицю або гілку, перекручуючи і стискаючи саморобний засіб.

7. У холодну пору джгут тримають не більше години, в теплу - півтори-дві години, тому час від часу затискайте пальцем ушкоджену судину і зніміть джгут на 10-15 хвилин, щоб не було змертвіння тканин. Кожен раз пишіть записку із зазначенням точного часу накладення тугої пов'язки.

8. Венозна кровотеча не така швидка і небезпечна (безперервно, але повільно, витікає вишневого кольору кров). Для його зупинки досить здавлюючої пов'язки. У всіх випадках бажано прикладати до місця ушкодження мішок з льодом. З рани видаліть всі видимі сторонні тіла. Предмети, що знаходяться глибоко в тканинах, самостійно не забирайте і не тисніть на них. При виникненні будь-якого виду кровотечі (крім подряпин) краще якомога швидше звернутися до лікаря або викликати швидку допомогу.