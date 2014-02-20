Регіональний голова Червоного Хреста закликав не перешкоджати лікарям в Україні, які надають допомогу постраждалим

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) украй стурбований ескалацією насильства в Україні і закликає не перешкоджати лікарям, які надають допомогу постраждалим.

Про це УНІАН повідомили у МККК.

"Безліч людей потребують термінової медичної допомоги на вулицях Києва і по всій Україні. Сьогодні був поранений доброволець Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ), який надавав медичну допомогу пораненим, - сказав Паскаль Кютта, глава Регіональної делегації МКЧХ, діяльність якої розповсюджується на Російську Федерацію, Білорусь, Молдову і Україну.

"Ми одержуємо й інші повідомлення про те, що співробітники і добровольці Українського Червоного Хреста піддаються переслідуванням, що їм не дають працювати. Це неприйнятно. Ми закликаємо всіх, хто бере участь в зіткненнях, проявити витримку і забезпечити безпеку медичних і гуманітарних працівників, приміщень, де вони працюють, і транспортних засобів, які вони використовують", - наголосив він.

За даними МКЧХ, із самого початку подій в 2013 році загони швидкого реагування Українського Червоного Хреста надають першу допомогу пораненим із обох боків. За останні дві доби вони допомогли більш як 360 особам.

Повідомляється, що МКЧХ у тісній співпраці з Міжнародною Федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця надає Українському Червоному Хресту фінансову і технічну підтримку, щоб він міг розширити свою діяльність щодо задоволення потреб у допомозі по всій країні. Співробітники МКЧХ присутні на місці подій і ведуть діалог із представниками уряду і опозиції.

Кютта заявив, що, незважаючи на складну обстановку, Український Червоний Хрест робить все можливе, щоб надавати людям гуманітарну допомогу в дусі нейтральності, неупередженості та незалежності.

"Більш як 50 добровольців бригад екстреного реагування працюють в Києві цілодобово", - сказав він.

За його словами, щоб Український Червоний Хрест міг продовжувати роботу, всі учасники зіткнень, що тривають, мають проявити повагу до гуманітарної та медичної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заслужений лікар України Ольга Богомолець заявила, що Український Червоний Хрест відмовився приймати гуманітарну допомогу для потреб Майдану в столиці.

Пізніше Богомолець повідомила, що Український Червоний Хрест, за інформацією міжнародного керівництва Червоного Хреста, зараз проводить консультації з канадським Червоним Хрестом для уточнення обставин інциденту і налагодження і продовження співпраці. За інформацією Богомолець, як тільки переговори будуть завершені, Український Червоний Хрест зробить офіційну заяву.