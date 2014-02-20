Із Вінниці до Києва направлено "швидкі" для допомоги пораненим

Із Вінниці до Києва сьогодні направлено 4 машини швидкої допомоги для допомоги пораненим

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, сьогодні вранці на Київ було відправлено 4 швидкі санавіації Вінницького обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Машини повністю укомплектовані всім необхідним. Наразі вони прибули у київську міську лікарню № 6, де зараз перебувають важкопоранені люди, постраждалі на Майдані. Скільки людей буде відправлено у Вінницю, поки що не відомо, однак швидкі забиратимуть за лікування не тільки вінничан, а й жителів інших регіонів. Залежно від отриманих травм їх доправлятимуть в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги або в опікове відділення обласної клінічної лікарні ім. Пирогова.

Наразі у лікарні швидкої медичної допомоги перебуває і чоловік, який сьогодні отримав вогнепальне поранення у самій Вінниці біля Управління СБУ. В лікарню він поступив біля 14 години. У нього поранення у гомілку лівої ноги, куля пройшла на виліт. Постраждалому надано кваліфіковану медичну допомогу, на даний час він почуває себе задовільно.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння правоохоронців і митингарів. За даними МОЗ, до бригад екстреної медичної допомоги і до установ охорони здоров'я Києва по медичну допомогу звернулися 445 чоловік, 287 з них госпіталізовані, 67 чоловік загинули.