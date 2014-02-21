У Києві станом на 21 лютого за медичною допомогою звернулося 577 постраждалих

Кількість загиблих під час зіткнень у центрі Києва збільшилася до 77 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

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За даними МОЗ, станом на 06.00 21 лютого з місця загострення зіткнень у центрі Києва з 18 лютого за медичною допомогою звернулося 577 постраждалих, 369 з них госпіталізовані.

За останню добу за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулися 132 людини, 82 з них госпіталізовано, іншим допомога надається безпосередньо на місці.