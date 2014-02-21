Дитина часто хворіє: у чому причина?

Значна кількість дитячих болячок - вірусні хвороби, за боротьбу з якими відповідає імунітет. При виявленні вірусів антитіла починають їх знищувати. Як тільки дитина одужує, антитіла стануть більш стійкі до цього вірусу.

При народженні імунітет ще мало що може, так як «щеплення» немовля отримує лише з материнського молока. А після необхідно виробляти імунітет самостійно, щоб перестати хворіти і бути в змозі швидко одужати.

Від року до шести років діти можуть застуджуватися майже кожен місяць, по десять разів на рік. А коли дитина починає відвідувати дитячий сад, то захворювань стає ще більше. Завдяки цьому виробляється імунітет, а у дитини стає все більше антитіл, здатних боротися.

Дорослішаючи, люди хворіють набагато менше. Зрозуміло, одних хвороб, щоб зміцнювати імунітет, мало.

Якщо у дитина температура, необхідно викликати педіатра, який поставить діагноз і відправить на аналізі. Вашій дитині знадобиться рясне пиття і жарознижуючий засіб.

ГРВІ триває зазвичай не більше двох тижнів, а по одужанню організм виробить антитіла, з допомогою яких зможе застерегти організм і набагато швидше впоратися з таким же вірусом. Обов'язково виконуйте всі рекомендації лікаря.

Якщо причина хвороби невідома відвідайте діагностичний центр для виявлення причини.

Однак якщо ваша дитина не подає ознак млявості, не температурить і взагалі виглядає нормально, то не відмовляйтеся від ванн і прогулянок, так як тепличні умови завжди вбивають імунітет.

epidemiolog.ru