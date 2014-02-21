Вітаміни для здорових нігтів

Їх нестача призводить до негативної зміни структури нігтьової пластини, її кольору і форми. Спостерігається розшарування нігтя, його ламкість, тьмяність і непривабливість.

Щоб уникнути таких наслідків, потрібно регулярно постачати організм необхідними мінералами і вітамінами в чистому вигляді або з продуктами, що їх містять.

1. Основний вітамін, без якого неможливий здоровий вигляд і активний ріст нігтів, - вітамін А. Його багато в молочних продуктах, печінці і таких овочах і фруктах, як гарбуз, морква, помідори, брокколі, спаржа, зелений горошок, абрикоси, персики. Включайте ці продукти в свій раціон для підтримки необхідного рівня вмісту вітаміну А в організмі.

2. Для росту нігтів також потрібні вітаміни групи В. Вони є водорозчинними і тому швидко виводяться з організму. Так що вживати їх потрібно кожен день і краще поєднувати з залізом. Продуктами, що містять вітаміни групи В, є крупи і сірі сорти хліба.

3. «Вітаміном краси» визнаний вітамін Н або біотин. Завдяки наявності в його складі сірки, він підтримує здоров'я шкіри, волосся і нігтів. Його можна постачати в організм у вигляді препарату «Біотину» або разом з продуктами, його містять - печінка, сардини, яєчний жовток, мигдаль, арахіс, волоський горіх, шпинат, морква, помідори, сірі сорти хліба і сир.

4. Основний елемент, що забезпечує утворення і міцність нігтьової пластини, - кальцій. Саме тому його потрібно постачати в організм з продуктами кожен день, а іноді і у вигляді готового препарату. Залізо також необхідно нігтям, проте поєднувати ці два елемента не варто, оскільки вони не можуть засвоюватися одночасно.