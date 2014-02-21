Вітаміни для здорових нігтів
Стан нігтів безпосередньо залежить від стану внутрішнього середовища організми та рівня забезпечення його корисними вітамінами та мікроелементами
Їх нестача призводить до негативної зміни структури нігтьової пластини, її кольору і форми. Спостерігається розшарування нігтя, його ламкість, тьмяність і непривабливість.
Щоб уникнути таких наслідків, потрібно регулярно постачати організм необхідними мінералами і вітамінами в чистому вигляді або з продуктами, що їх містять.
1. Основний вітамін, без якого неможливий здоровий вигляд і активний ріст нігтів, - вітамін А. Його багато в молочних продуктах, печінці і таких овочах і фруктах, як гарбуз, морква, помідори, брокколі, спаржа, зелений горошок, абрикоси, персики. Включайте ці продукти в свій раціон для підтримки необхідного рівня вмісту вітаміну А в організмі.
2. Для росту нігтів також потрібні вітаміни групи В. Вони є водорозчинними і тому швидко виводяться з організму. Так що вживати їх потрібно кожен день і краще поєднувати з залізом. Продуктами, що містять вітаміни групи В, є крупи і сірі сорти хліба.
3. «Вітаміном краси» визнаний вітамін Н або біотин. Завдяки наявності в його складі сірки, він підтримує здоров'я шкіри, волосся і нігтів. Його можна постачати в організм у вигляді препарату «Біотину» або разом з продуктами, його містять - печінка, сардини, яєчний жовток, мигдаль, арахіс, волоський горіх, шпинат, морква, помідори, сірі сорти хліба і сир.
4. Основний елемент, що забезпечує утворення і міцність нігтьової пластини, - кальцій. Саме тому його потрібно постачати в організм з продуктами кожен день, а іноді і у вигляді готового препарату. Залізо також необхідно нігтям, проте поєднувати ці два елемента не варто, оскільки вони не можуть засвоюватися одночасно.