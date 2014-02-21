Клініки Національної академії меднаук готові лікувати постраждалих активістів
17:07, 21 лютого 2014Країна
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Інститути Національної академії медичних наук України готові надавати невідкладну та високоспеціалізовану медичну допомогу постраждалим учасникам акцій
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАМН.
Як йдеться в повідомленні, згідно з наказом НАМН України створено оперативну групу для своєчасного реагування та прийняття управлінських рішень.
У клініках створені спеціалізовані бригади, в тому числі хірургічного профілю, для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим. Забезпечено цілодобове чергування висококваліфікованих фахівців. Ведеться прийом постраждалих, які потребують невідкладної медичної допомоги. Створено необхідний запас медикаментів , шовного та перев’язувального матеріалів тощо, підкреслили в прес-службі.
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