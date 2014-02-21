Чим корисний настій шипшини

Ще кілька століть тому шипшину збирали і використовували для лікування різних недугів.

У плодах шипшини вітаміну С в 10 разів більше, ніж у чорній смородині, у 50 разів більше, ніж у лимонах, у 100 разів більше, ніж у яблуках. Цей вітамін, а також вітаміни групи В, К, Р, каротин містяться і в листках, і в пелюстках квітів. Є в плодах необхідні для життєдіяльності людини органічні кислоти, ефірні олії, мікроелементи та інші цінні речовини.

Медицина вважає, що шипшина має жовчогінну, протизапальну, сечогінну, загальнозміцнюючу, загоюючою, протисклеротичну дію, покращує обмін речовин. Настої і сік з плодів шипшини можуть застосовуватися при виснаженні організму, недокрів'ї, інфекційних захворюваннях, гастритах зі зниженою кислотністю, атеросклерозі, гіпертонії, холециститі, жовчнокам'яній і нирковокам'яній хворобах. У будь-якому випадку, потрібно проконсультуватися з лікарем.

Настої та чаї з плодів шипшини корисні і здоровим людям, як чудодійний засіб, що підвищує життєдіяльність організму і збільшує стійкість до інфекційних захворювань, що особливо цінно взимку і навесні.

Вітамінний настій шипшини - три столові ложки сухих плодів залити двома склянками окропу і настояти протягом кількох годин. Пити по півсклянки кілька разів на день. Для поліпшення смаку можна додати цукор.