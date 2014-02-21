Лікарні Києва готові до прийому постраждалих, медиків і ліків вистачає

18:42, 21 лютого 2014
Країна
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Фото: vsluh.ru

Директор Департаменту реформ та медичної допомоги МОЗ України Микола Хобзей запевнив, що усі відділення медичних закладів столиці повністю забезпечені необхідними лікарськими засобами та засобами медичного призначення і мають достатньо перев’язувальних матеріалів і вільних ліжок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це Хобзей заявив після того як фахівці міністерства відвідали столичні лікарні, де наразі перебувають постраждалі під час сутичок в центрі Києва.

Під час відвідання київських лікарень – МКЛ №2, 6, 9, 12, 17, 18, лікарні швидкої медичної допомоги, Олександрівської лікарні, Київського міського центру мікрохірургії ока – посадовці поспілкувалися з лікарями та пацієнтами, перевірили наявність ліків, засобів медичного призначення та фактичну кількість вільних місць у відділеннях лікувальних закладів.

«Ми особисто переконалися, що в лікарнях Києва достатньо вільних місць для стаціонарного лікування пацієнтів – їх понад тисячу. Ця кількість дозволяє впоратися з ситуацією, що склалася внаслідок сутичок в центрі Києва», – запевнив Хобзей. Під час спілкування з лікарями урядовці переконались, що медики у змозі на високому професійному рівні надати допомогу усім, хто її потребує.

Хобзей нагадав, що в МОЗ створено оперативний штаб під керівництвом міністра охорони здоров’я України, який в цілодобовому режимі здійснює координацію та взаємодію усіх медичних служб, лікувальних закладів і медичних працівників щодо безперебійного забезпечення медичною допомогою усіх, хто її потребує.

Він також поінформував, що додатково 145 вільних місць розгорнуто в спеціалізованих установах Національної академії медичних наук України: Науково-дослідному інституті травматології і ортопедії, Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова, Інституті нейрохірургії ім. акад. А. П. Рамоданова.

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