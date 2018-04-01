Діоксин та його вплив на здоров`я людей

Історія питання

Діоксин є забруднювачем навколишнього середовища. Він входять до складу "брудної дюжини" - групи небезпечних хімічних речовин, відомих як стійкі органічні забруднювачі. Діоксин викликає особливий неспокій у зв`язку з їх високим токсичним потенціалом. Експерименти показують, що він впливає на цілий ряд органів і систем. Потрапивши в організм людини, діоксин довгий час зберігається в ньому завдяки своїй хімічній стійкості і здатності поглинатися жировими тканинами, в яких відкладається. Період напіврозпаду в організмі 7-11 років. У навколишньому середовищі діоксин має тенденцію накопичуватися в харчовому ланцюзі.

Джерела діоксинового забруднення

Діоксин утворюється, головним чином, внаслідок промислових процесів, але може також утворюватися і в результаті природних процесів, таких як виверження вулканів і лісові пожежі. Діоксин є побічним продуктом цілого ряду виробничих процесів, включаючи плавлення, вибілювання целюлози з використанням хлора і виробництво деяких гербіцидів і пестицидів. Основними винуватцями викидів діоксину в навколишнє середовище часто є сміттєспалювальні установки (для твердих і лікарняних відходів) із-за неповного спалювання відходів.

Не дивлячись на локальне утворення діоксину, їх розповсюдження в навколишньому середовищі носить глобальний характер. Діоксин можна виявити в будь-якій частині світу практично у будь-якому середовищі. Найвищі рівні цих з`єднань виявляються в грунтах, осадкових відкладеннях і харчових продуктах, особливо в молочних продуктах, м`ясі, рибі і молюсках. Незначні рівні виявляються в рослинах, воді і повітрі.

Випадки діоксинового забруднення

Багато країн контролюють харчові продукти щодо наявності діоксину. Це сприяє ранньому виявленню забруднення і часто дозволяє запобігти великомасштабним наслідкам. Виявлення підвищених рівнів діоксину в молоці в Нідерландах в 2004 році є одним з таких прикладів. В результаті розслідування було встановлено джерело - глину, використовувану у виробництві корму для тварин. У іншому випадку підвищені рівні діоксину були виявлені в кормі для тварин в Нідерландах в 2006 році, а джерелом був забруднений жир, використовуваний в їх виробництві.

У липні 2007 року Європейська комісія випустила медико-санітарне попередження для своїх держав-членів після того, як в гуаровій смолі - харчовій добавці, використовуваній в невеликих кількостях як загусник в м`ясних і молочних продуктах, а також десертах і делікатесах, - були виявлені високі рівні діоксину. Було встановлено, що джерелом є гуарова смола з Індії, забруднена пентахлорофенолом (ПХФ). Як забруднювачі ПХВ містять діоксин.

У 1999 році високі рівні діоксину були виявлені у свійській птиці та яйцях з Бельгії. Потім забруднені діоксином продукти тваринного походження (свійська птиця, яйця, свинина) були виявлені в деяких інших країнах. Джерелом був корм для тварин, забруднений в результаті незаконної утилізації відпрацьованих промислових масел на основі ПХБ.

Інший випадок діоксинового забруднення харчових продуктів відбувся в Сполучених Штатах Америки в 1997 році. В результаті використання при виробництві корму для тварин зіпсованого інгредієнта (бентонітової глини, іноді званою "комовою глиною") були забруднені діоксином кури, яйця і риба. .

Проводяться також екстенсивні дослідження наслідків для здоров`я в деяких партіях гербіциду Эйджент Оріндж, що використався як дефоліант під час війни у В`єтнамі. До цих пір досліджується його зв`язок з певними типами раку, а також з діабетом.

Раніше повідомлення про випадки забруднення харчових продуктів поступали з інших частин світу. Незважаючи на те, що дії діоксину можуть піддаватися всі країни, більшість повідомлень про випадки забруднення поступають з промислово розвинених країн, де для виявлення проблем, пов`язаних з діоксином, є належний моніторинг за забрудненням харчових продуктів, вищий рівень обізнаності об небезпеки і кращі нормативні засоби управління.

Було зареєстровано також декілька випадків навмисного отруєння людей. Найзначнішим з них є випадок отруєння Віктора Ющенка, Президента України, обличчя якого було спотворене хлоракне.

Наслідки діоксинової дії

Короткочасна дія на людину високих рівнів діоксину може привести до патологічних змін шкіри, а також до змін функції печінки. Тривала дія приводить до ушкодження імунної системи, нервової системи, що формується, ендокринної системи і репродуктивних функцій. У зв`язку з повсюдним розповсюдженням діоксину всі люди піддаються його дії і мають певний рівень діоксину в організмі, який приводить до так званого навантаження на організм. Нинішня звичайна фонова дія, в середньому, не має наслідків для здоров`я людини.

Профілактика і контроль дії діоксину

Належне спалювання забруднених матеріалів є якнайкращим доступним методом профілактики і контролю дії діоксину. За допомогою цього методу можна також знищувати відпрацьовані масла на основі ПХБ. В процесі спалювання потрібні високі температури - 850°С. Для знищення великих кількостей забруднених матеріалів необхідні ще вищі температури - 1000° і вище.

Якнайкращим шляхом запобігання або зниження рівня дії діоксину на людей є вживання заходів, орієнтованих на джерело, наприклад, строгий контроль промислових процесів для максимально можливого зниження рівня діоксину, що виділяється.

Більше 90% випадків дії діоксину на людей відбувається через харчові продукти, головним чином, через м`ясні і молочні продукти, рибу і молюсків. Отже, вирішальне значення має захист харчових продуктів. Один з підходів, як вже указувалося вище, включає вживання орієнтованих на джерело заходів для зменшення викидів діоксину. Необхідно не допускати вторинного забруднення харчових продуктів в харчовому ланцюзі. Вирішальне значення для виробництва безпечних харчових продуктів мають належні засоби управління і практика під час первинного виробництва, обробки, розподілу і продажу.

Необхідні системи моніторингу за забрудненням харчових продуктів. Національні уряди повинні контролювати безпеку харчових продуктів і приймати заходи для охорони здоров`я населення. У разі підозри на забруднення країни повинні мати плани дій в надзвичайних обставинах для виявлення, затримання і утилізації забруднених кормів і харчових продуктів. Населення, що піддалося дії, необхідно обстежувати з погляду рівня дії (наприклад, зміряти рівень забруднювачів в крові або материнському молоці) і його наслідків (наприклад, встановити клінічне спостереження для виявлення ознак поганого стану здоров`я).

Що повинні робити споживачі для зниження ризику дії?

Видалення жиру з м`яса і споживання молочних продуктів з пониженим вмістом жиру може зменшити дію діоксинових сполук. Збалансоване харчування (що включає фрукти, овочі і злаки в належних кількостях) також дозволяє уникнути надмірної дії діоксину з якого-небудь одного джерела. Ця довготривала стратегія направлена на зменшення навантаження на організм і має особливу значущість для дівчат і молодих жінок, оскільки сприяє зменшенню дії на плід, що розвивається, а потім на дитину, що знаходиться на грудному вигодовуванні.

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