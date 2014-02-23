Парламент увів мораторій на ліквідацію закладів охорони здоров'я
13:42, 23 лютого 2014Країна
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Верховна Рада України ухвалила закон “Про введення мораторій на ліквідацію закладів охорони здоров'я” (реєстраційний номер 2201).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 311 із 340 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Даним законом також встановлюється мораторій на ліквідацію таких закладів та скорочення працівників цих закладів.
Цим законом запроваджується мораторій на ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форми власності.
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