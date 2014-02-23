Парламент увів мораторій на ліквідацію закладів охорони здоров'я

Верховна Рада України ухвалила закон “Про введення мораторій на ліквідацію закладів охорони здоров'я” (реєстраційний номер 2201).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 311 із 340 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом також встановлюється мораторій на ліквідацію таких закладів та скорочення працівників цих закладів.

Цим законом запроваджується мораторій на ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форми власності.