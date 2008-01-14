Євросоюз дозволив споживати клоноване м`ясо

Європейське управління по безпеці продуктів харчування визнало нешкідливим вживання в їжу м`яса і молока генетично модифікованих тварин.

"Украй маловірогідно, що існує яка-небудь різниця в плані продовольчої безпеки між продуктами, одержаними від клонів та їх потомства, порівняно з тими, що проведені звичайним способом", - йдеться у висновках експертів, повідомляє ВВС.

Вердикт фахівців не означає автоматичного дозволу на продаж генетично модифікованого м`яса і молока в Європі. Виконавчий орган ЄС - Європейська комісія - ухвалить рішення в травні після консультацій з 27 країн-членів Євросоюзу.

Єврокомісія зайнялася питанням про генетично модифіковані продукти тваринництва після того, як минулого року відомство по контролю за якістю продовольства і медикаментів США узаконило їх споживання.

За допомогою технології клонування в світі вже одержані сотні особин тварин. Учені вважають, що таким чином вдасться вивести тварин з наперед заданими якостями, підвищити продуктивність сільського господарства і вирішити проблему голоду в бідних країнах.

Проте приблизно половина покупців в світі продовжує відноситися до генетично модифікованих продуктів з побоюванням. Європейці відрізняються в цьому сенсі особливим консерватизмом і обережністю.

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