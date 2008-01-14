У 2008 році на охорону здоров`я виділено більше бюджетних коштів

З Державного бюджету України на 2008 рік у частині видатків на охорону здоров`я:

видатки на охорону здоров`я на 2008 рік враховано у проекті Державного бюджету України в сумі 32,1 млрд. грн .: загальний фонд - 29,0 млрд.грн, спеціальний фонд - 3,1 млрд.грн. Про це повідомили УНІАН у прес-центрі МОЗ.

Питома вага видатків загального та спеціального фондів держбюджету на охорону здоров`я становить 3,6 % в загальному обсязі ВВП (2006 р. - 3,6 %, 2007 р. - 3,5 %)

Загальний фонд зведеного бюджету охорони здоров`я збільшено на 5,9 млрд.гривень (25,7%) у порівнянні з 2007 р. і розподілено наступним чином:

- державний бюджет - 6,5 млрд . грн. (22,4% від обсягу зведеного бюджету на охорону здоров`я);

- місцеві бюджети становлять 22,6 млрд.грн . (77,6 % ) - збільшено на 26,7% у порівнянні з минулим роком.

Бюджет МОЗ на охорону здоров`я складає 4,0 млрд. грн або 60,9 % видатків загального фонду держбюджету на охорону здоров`я (2007 р.- 3,6 млрд.грн).

На виконання державних програм та комплексних заходів передбачено 1,7 млрд.гривень (у 2007 р. - 1,4 млрд.грн).

Упродовж першого кварталу буде переглянуто фінансування всіх програм і визначені пріоритетні напрямки.

Видатки на охорону здоров`я із загального фонду бюджету на душу населення у 2008 році становитимуть 689,3 грн, що на 159,2 грн. більше, ніж у нинішньому році.

Заробітна плата на кінець наступного року у сільській місцевості досягне близько 2,5 тис.гривень - у лікарів та 2 тис.гривень - у медпрацівників середньої ланки. Міністерство пропонує встановити 100 відсоткову надбавку медикам, які працюють у селах та селищах.