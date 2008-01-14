У Вінниці з 1 березня працюватиме Центр кардіосудинної хірургії

У Вінниці з 1 березня розпочне роботу Центр кардіосудинної хірургії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вінницького міськвиконкому, 10 січня було доставлено ангіограф вартістю 7,3 млн. грн. до Центру кардіосудинної хірургії, створеного на базі міської клінічної лікарні №1.

Обладнання було придбане у кредит Вінницькою міськрадою. У квітні 2007 року у місті стартувала кампанія зі збору коштів «У тебе є серце! Не будь байдужим!», завдяки якій жителі міста зібрали 1,8 млн. грн.

Заступник міського голови Андрій РЕВА повідомив, що планувалося зібрати хоча б 1,5 млн. грн. для того, щоб виплатити початкову суму по кредиту, а надалі виплати будуть здійснюватися з міського бюджету ще впродовж трьох років.

Обстеження для пацієнта коштуватиме 1200 грн. - саме стільки становить вартість витратних матеріалів.

Працюватимуть у центрі 4 кваліфіковані лікарі, які пройшли спеціальну підготовку у Києві. Планується запросити до роботи американського спеціаліста.

Після відкриття центру особи, які зробили найбільші внески для придбання апарата, отримають сертифікати і знижки на обстеження: срібний сертифікат і знижку 25% - фізичні та юридичні особи (якщо колектив, то по одному працівнику щороку), які передали на придбання апарата 25 тис. грн.; золотий сертифікат і знижку 50% - від 25 до 50 тис. грн.; діамантовий сертифікат і безкоштовне обстеження - більше 50 тис. грн.

Стаціонарний ангіограф - лікувально-діагностичний медичний апарат, яким проводять діагностику коронарних судин серця і стентування судин, уражених атеросклеротичними бляшками. Діагностика судин корисна не лише людям з проблемами серцево-судинної системи, але й усім людям після 40 років.