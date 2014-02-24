Корисні властивості ягід кизилу

Ягоди кизилу дуже корисні - вони містять багато глюкози, фруктози, органічних кислот, особливо яблучної, нікотинової, дубильних, азотистих речовин, ефірну олію, фітонциди, вітаміни С і Р.

Ягоди кизилу рекомендують при подагрі, недокрів'ї, геморої, дизентерії, тифі, шлунково-кишкових захворюваннях, артриті і шкірних хворобах. Кизил має жовчогінну, сечогінну, протицингову, бактерицидну, жарознижувальну і протизапальну дію, пише Edaplus.info.

Завдяки вмісту в них пектинів ягоди кизилу прискорюють процес очищення організму від продуктів метаболізму. Кизил сприяє виведенню щавлевої та сечової кислоти.

Біологічно активні речовини, що входять до складу плодів кизилу, нормалізують артеріальний тиск, тиску судин головного мозку, усувають головні болі, попереджають склероз.

Кизил, як і шипшина, сприяє зміцненню стінок судин, запобігає ламкості капілярів, використовується при венозній недостатності, набряках ніг, запаленні вен.

Ягоди кизилу покращують апетит і відновлюють обмін речовин в організмі людини. Також плоди кизилу дуже корисні при захворюванні або схильності до цукрового діабету, тому що не збільшують рівень глюкози в крові і одночасно посилюють ферментативну активність підшлункової залози, сприяючи травленню їжі.

У профілактичних цілях кизил вживають в їжу при небезпеці отруєння парами ртуті, свинцем та ін токсичними речовинами.

У народній медицині кизил застосовували при діареї, ним так само відновлювали обмін речовин в організмі людини.

Ягоди кизилу радять включати в раціон при шкірних захворюваннях і екземі.

Напої і настої з ягід кизилу рекомендують при шлунково-кишкових розладах і кровотечах, при захворюваннях порожнини рота.

Кизиловий сік має виражену тонізуючу дію.

Практично всі препарати, приготовані з кизилу, корисні при діабеті. Вони знімають цукрові перевантаження.

При проносах дітям добре давати кизиловий кисіль, який варять з розрахунку: 3 столові ложки розмочених або свіжих плодів на 1 склянку води. Приймають по 70 г 3 рази в день до їжі.

При гострому гастроентероколіті кисіль включають в дієтичне харчування.