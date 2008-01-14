Томенко: Охорона здоров’я у сільській місцевості поза увагою влади

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО наголошує, що у змінах до держбюджету на цей рік необхідно передбачити збільшення фінансування на сільську медицину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, на вихідних він відвідав Сумщину, де разом із головою Сумської обласної ради В’ячеславом ШАПОШНІКОМ взяв участь у відкритті сільської лікарні у с.Олешня Охтирського району, шкільного спортзалу у с.Пожня Великописарівського району та у передачі Грунській сільській і Чупахівській селищній радам двох автомобілів швидкої допомоги.

„Сфера охорони здоров’я у сільській місцевості, на жаль, залишається поза увагою влади. І такі добрі винятки, як на Сумщині, стали можливими завдяки спільним проектам, які здійснюють місцева влада, Український фонд соціальних інвестицій та небайдужі до цього люди”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він зауважив, що досі сільська медицина – поза увагою держави, оскільки у державному бюджеті на 2008 рік на оснащення сільських амбулаторій і фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я виділено, як і у попередньому році, – лише 150 млн. грн.

Тому, на переконання М.ТОМЕНКА, під час прийняття змін до держбюджету на поточний рік (що передбачається зробити до 31 березня), необхідно ініціювати суттєве збільшення фінансування для відбудови і належного забезпечення медичним обладнанням фельдшерсько-акушерських пунктів у сільській місцевості.

На думку депутата, більшою проблемою у цій сфері є хибна стратегія фінансування медицини: зазвичай на місцевому рівні фінансуються наддорогі проекти, які після того, як будуть збудовані на державні кошти, переходять на платну основу послуг, які для багатьох місцевих жителів стають недоступними. Для прикладу М.ТОМЕНКО навів ситуацію із побудовою клінічної лікарні „Київський міський центр серця”, в яку вкладено великі бюджетні кошти, але яка досі не працює, оскільки медики стверджують, що для нормального її функціонування необхідно широке запровадження платних послуг.

„Тому за бюджетні кошти сьогодні найважливіше забезпечити гідну оплату працівникам охорони здоров’я та необхідне обладнання у медичних закладах міста і села. А стосовно нових сучасних лікарень, то це мусять бути заклади, які будуються за інвестиційні чи приватні кошти, оскільки цілком очевидно, що там будуть надаватися переважно платні послуги”, - вважає М.ТОМЕНКО.