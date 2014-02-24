Цього тижня в Україні буде тепло і дощитиме

Упродовж поточного тижня і на початку наступного в Україні утримається тепла погода, а місцями пройдуть невеликі і помірні дощі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Погодні умови до кінця лютого і на початку березня істотно не змінюватимуться. Тільки у окремі дні пройдуть невеликі і помірні дощі, в основному в західних і південних регіонах України», - сказав Кульбіда.

За його словами, температура повітря вночі у цей період коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8. Температурний режим в Криму і Закарпатті цього тижня на 1-2 градуси перевищуватиме середній по Україні.

Кульбіда також повідомив, що, за попередніми прогнозами, температура повітря у березні також буде вища за норму для цього місяця. «Середньомісячна температура у березні теж буде вища за нормальну, як і, практично, у всі попередні місяці зими. Перевищення це становитиме 1-3 градуси», - сказав синоптик. При цьому він зазначив, що аномальних опадів у березні наразі не передбачається.