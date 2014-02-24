Де шукати вітаміни взимку для зміцнення організму

Морозна або сира зима - в будь-якому випадку сильний стрес для організму. Короткий світловий день і холод викликають втому, лінь, сонливість, поганий настрій, а з ними і зниження стійкості організму до хвороб, зниження імунітету. Все це безперечні ознаки нестачі вітамінів, пише Lady.tochka.net. Так, наприклад, сухість, лущення, почервоніння шкіри обличчя та рук вказують на нестачу вітамінів А, С, Е і групи В. Тьмяний колір волосся, їх випадання, ламкість нігтів свідчать про брак вітамінів групи В та вітаміну С, міді, магнію, заліза. Брак вітамінів В2, В3 і В6 викликає часті дерматити, а ранки на шкірі, що довго не загоюються, свідчать про дефіцит вітамінів С, D, і К. Як «перезимувати» з найменшими втратами для здоров'я? Необхідно поповнювати запаси вітамінів!

Варто вживати продукти з високим вмістом вітамінів-антиоксидантів, таких як апельсини, ківі, капуста і морква. Дослідження доводять, що вживання продуктів з високим вмістом вітамінів-антиоксидантів, таких як вітаміну С, вітаміну А і вітаміну Е підвищують імунітет і знижують ризик простудних захворювань.

Один з найпростіших способів додати вітаміни-антиоксиданти в раціон - пити зелений чай. Пий 1 чашку зеленого чаю в день, протягом зими - цього достатньо.

Правильне харчування взимку

Чудовий спосіб забезпечити організм вітамінами - збільшити в раціоні частку фруктів і овочів, оскільки наше харчування взимку включає багато вуглеводів, які не мають будь-якого відношення до вітамінізації. З багатьох доступних взимку овочів і фруктів можна легко приготувати смачні і вітамінізовані страви. Рис (особливо нешліфований), запечена картопля, гарбуз, хліб із борошна грубого помелу - і це всього кілька прикладів продуктів, що містять поживні речовини і вітаміни. Якщо ти бажаєш поповнити запас вітамінів свіжими овочами взимку, але овочів взимку не так багато і вони дуже дорогі, то тобі на допомогу прийдуть заморожені овочі. У заморожених з осені овочах вітамінів більше, ніж у їхніх свіжих «примірниках», вирощених взимку.

Можна додавати овочі в супи, запіканки і тушковані страви. Бажано не зловживати алкогольними напоями, тому що алкоголь руйнує і нейтралізує вітаміни в організмі людини. При розщепленні алкоголю організм витрачає багато вітамінів, що і призводить до авітамінозу.

Найкорисніші взимку

Цитрусові - це ударна доза вітаміну С, який не тільки зміцнює імунітет, але ще і бореться з передчасним старінням, захищає клітини від несприятливого впливу навколишнього середовища.

Хурма, в якій так багато клітковини, настільки корисної для правильного травлення. М'якоть хурми має антибактеріальні властивості.

Шипшина - це потужний антиоксидант, здатний захищати організм від раку і серцево-судинних захворювань і виводити токсини. Тільки треба пам'ятати про протипоказання. Шипшина також сильний сечогінний, тому уважно до відвару з цих ягід варто поставитися людям із захворюваннями нирок.

А квашена капуста і взагалі королева зимового вітамінного столу! У ній зберігається дуже багато корисних речовин: вітаміни С, К і групи В (В1, В2, В3, В6, В12), а також калій, натрій, кальцій, залізо, фосфор, сірка, кремній, цинк, бор, мідь.

А для гарного апетиту не забувай про прогулянки на свіжому повітрі, особливо в сонячні дні. Щоб зібрати «крихти» сонячного вітаміну Д, гуляти в зимовий період доведеться довше.