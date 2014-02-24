В Україну намагалися провезти 2 кг психотропних пігулок

У Чернігівській області прикордонники вилучили 2 кг психотропних пігулок, які намагалися ввезти в Україну.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернігівського прикордонного загону.

Згідно з повідомленням, 22 лютого у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Нові Яриловичі" під час оформлення на виїзд з України легкового автомобіля "Toyota", яким керував 55-річний громадян України, відбулося спрацювання індикаторів профілю ризиків в рамках проведення спеціальних оперативно-профілактичних заходів з протидії незаконному переміщенню наркотичних речовин. Після цього автомобіль перевели із смуги руху "зелений коридор" на "червоний".

Під час спільної поглибленої перевірки автомобіля прикордонно-митна оглядова група у багажному відділенні салону, під обшивкою, виявила два поліетиленових пакети з пігулками білого кольору, вагою близько одного кілограму кожен.

Виявлені пігулки вилучено для проведення експертизи. Попередньо їх віднесено до псевдоефедрину, що належить до нетрадиційних психостимуляторів.

У діях водія містяться ознаки злочину, передбаченого статтею 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

Відповідне повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.