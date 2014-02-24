Завтра Вільна профспілка медиків пікетуватиме Верховну Раду

У вівторок, 25 лютого, Вільна профспілка медичних працівників України разом з представниками громадських організацій проведе пікетування Верховної Ради.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Вільної профспілки медичних працівників України Олег Панасенко.

Пікетування розпочнеться о 12.00.

Як зазначив Панасенко, люди вийдуть під ВР з вимогою відновити функціонування відділу виробництва препаратів крові у Київському міському центрі крові та звільнення з посади головного лікаря центру Людмили Заневської.

За словами Панасенка, саме за її підписом,був виданий наказ про закриття цього відділу.

“Цей відділ забезпечував безкоштовно клініки вкрай необхідними препаратами крові для лікування опіків, тяжкої хірургічної патології, онкології. Департаментом охорони здоров’я у місті Києві без згоди територіальної громади було прийнято рішення закуповувати препарати в інших обласних центрах, зокрема в Луганську та Чернігові, аргументуючи тим, що там начебто дешевше”, - наголосив Панасенко, зауваживши, що дане рішення суперечить Закону “Про донорство крові та її компонентів”.

Він повідомив, що в Київському міському центрі крові на зберіганні знаходиться до 5 тонн плазми донорської крові, яка має свій термін та умови зберігання. “Якщо робота відділу виробництва препаратів крові у Києві не відновиться, ці запаси будуть утилізовані. Таке поводження з плазмою, при умові дефіциту донорів, має ознаки злочину”, - сказав Панасенко.

За його словами, під час пікетування профспілка медичних працівників та громадські організації вимагатимуть, зокрема відновити роботу всіх медичних закладів, які були скорочені, ліквідувати розрив між першим тарифним розрядом і мінімальною зарплатою з подальшим справедливим нарахуванням зарплати бюджетникам.