Як збити високу температуру в домашніх умовах і без медикаментів

Якщо нездужання, як звичайно, підкралося у найневідповідніший момент, і перед тобою стоїть питання, як збити температуру, читай нашу статтю. Швидко і безболісно збити температуру або ж значно полегшити самопочуття можна, не вдаючись до серйозних медикаментозних засобів, пише Lady.tochka.net.

По-перше, запам'ятай, що збивати температуру, яка піднялася не вище за 38 градусів, не слід. Цим ти можеш тільки перешкодити своєму організму активно боротися з вірусом, що потрапив у нього.

По-друге, збити температуру в домашніх умовах можна в тому випадку, коли ти впевнена, що вона викликана застудою, а не більш складними проблемами організму, про що свідчить блідість шкіри і холодний липкий піт, а також больові відчуття. У цьому випадку слід негайно звернутися за медичною допомогою.

Як збити температуру - пий багато рідини

Рясне пиття чаю, фруктових морсів і простої (не холодної) води убезпечить твій організм від зневоднення, яке може привести до нового чергового зростання температури.

Як збити температуру - роби оцтові примочки

Слабкий оцтовий розчин, нанесений на зони особливо рясного потовиділення (пахви, шия, ліктьові і підколінні згини) сприяє активній тепловіддачі організму і зниженню температури тіла.

Як збити температуру - вживай потогінний чай

До гарних жарознижувальних засобів відносяться чаї та настої з липовим цвітом або листям малини - 1 ст. ложка на 1 склянку окропу, настояні 10 хвилин.

Як збити температуру - роби холодні компреси

Поклади серветку, змочену в холодній воді, на лоб і на зони особливо рясного потовиділення доти, поки вона не нагріється, а також періодично обтирай долоні і ступні.

Як збити температуру - роби очисну клізму

Ефективно збити температуру тобі допоможе клізма з прохолодним відваром ромашки або сольовим розчином - 1 ст. ложка на 1 л води.

Якщо ж вказані методи тобі не допомогли збити температуру, доведеться звернутися до лікаря і почати медикаментозне лікування.