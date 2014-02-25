Як не піддаватися паніці та направити страх у конструктивне русло

Паніка - це психологічний стан, відповідна реакція на загрозу. Вона виражається в нападах почуття гострого страху, хвилювання і некерованого прагнення в будь-який спосіб уникнути небезпечної ситуації. Якщо дати паніці взяти верх над собою, можна запросто втратити контроль над ситуацією, пише Lady.tochka.net.

Так що ж все-таки робити?

Не опускати руки в кризовій ситуації і не звертати уваги на панічні чутки навколо - порада, звичайно, хороша. Але що конкретно потрібно зробити, щоб дослухатися до цєї поради? У першу чергу заспокоїтися.

Як заспокоїтися? Не використовуй штучних стимуляторів для заспокоєння. Краще заварити м'яту, мелісу (1ч.л на 200 г), це добре заспокоює нервову систему.Також корисно банальне молоко (викид адреналіну з'їдає кальцій, а молоко заповнює запас і так достатньо швидко заспокоює нерви). Найкращий спосіб - навантажити себе фізично. Наприклад, прогулятися швидким кроком кілометрів 5 - 10, поки не втомитеся. Або подумайте, де ви зараз найпотрібніші, можливо, саме там вашої фізичної активності і бракує. Конструктивні дії - перший ворог паніки.

Що робити з самою проблемою?

Постарайтеся зібратися і обдумати ситуацію. Потім слід взяти в руки папір з ручкою і детально розписати по пунктах:

яка поточна ситуація;

що станеться, якщо події розвиватимуться самі по собі, без вашого втручання;

які результати, до яких ви хотіли б прийти в цій ситуації.

1. Потім треба створити план дій, слідуючи якому ви можете перейти з поточної ситуації в бажану. Цей план має бути максимально докладним. Дуже важливо постаратися врахувати всі можливі варіанти зміни ситуації у відповідь на ваші дії. І придумати, як мінімум, по два варіанти дій у відповідь на кожну можливу зміну ситуації. У результаті має вийти дерево рішень: «Якщо я вчиню так, то в результаті я отримаю або А, або В. Якщо ситуація почне розвиватися за типом А - я вчиню або так, або сяк».

2. Все це краще намалювати у вигляді схеми: кружечків, з'єднаних стрілочками. У такому випадку ви отримаєте можливість на власні очі побачити стежку, дотримуючись якої, зможете крок за кроком прийти до бажаної мети.

3. Після того, як план дій буде складено, можна ще раз прогулятися. І потім, поглядаючи час від часу на той розділ своїх записів, у якому ви описали, що трапиться, якщо дозволити ситуації розвиватися самій по собі, починайте вживати дії, які змінять ситуацію в бажану для вас сторону.

4. Нерідко протистояти проблемам буває дуже важко. Але за вас це робити, на жаль, ніхто не буде. А от допомогти, підтримати - люди можуть. Тому в критичні моменти є сенс дзвонити, приїжджати до друзів і рідних. І розмовляти з ними. Від них не убуде, а вам - відчутна підтримка.

5. Не "переїдай" інформації. Не варто сидіти, втупившись у телевізор або стрічку новин. Але й не перекривайте собі доступ до інформаційних потоків. Просто встановіть певний режим, у якому вам оптимально дізнаватися новини. Щоб створювати об'єктивну картинку, постарайтеся виокремлювати факти і не піддаватися емоціям, складайте думку на підставі кількох джерел.

6. Перемикайся. Виконай монотонну роботу по дому: прання, прибирання або прасування відволічуть і принесуть відчуття завершеності справи.

7. Активно й усвідомлено допомагай - зараз багатьом необхідна моральна підтримка. Все це задовольнить потребу у комунікації та самоповазі.