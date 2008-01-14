Британська стоматологія - найдорожча

Найвищі в Європі ціни на стоматологічні послуги у Великобританії, стверджують голландські учені.

Зокрема, пломбування зуба в цій країні обійдеться в 19 разів дорожче, ніж в Угорщині, де зареєстровані найнижчі в Європі ціни, повідомляє журнал Health Economics.

З`ясувалося, що пломбування зуба у Великобританії обійдеться приблизно в 117 фунтів (близько 234 доларів). Друге і третє місце по дорожнечі стоматологічних послуг зайняли Італія і Іспанія, де установка пломби обходиться відповідно в 101 фунт і 94 фунти. Значно нижчими ціни опинилися в Німеччині - 50 фунтів і Франції - 34 фунти.

Найнижча вартість пломбування зуба була зафіксована в країнах Східної Європи, зокрема в Угорщині ця послуга обійдеться всього в 6 фунтів, повідомили дослідники.

Високі ціни на стоматологічні послуги в першу чергу визначаються вартістю часу лікаря. Якщо в Угорщині хвилина роботи стоматолога коштує 7 пенсів, то у Великобританії вона складає вже 2,16 фунтів.

Нові дані можуть пояснити число "медичних туристів" з Великобританії, що приїжджають лікуватися в країни з дешевшими цінами на медичні послуги. За статистикою, в 2006 році 770 тисяч британців виїжджали за кордон саме з цією метою, причому 43 відсотки з них потребували послуг стоматолога.

Mednovosti.ru