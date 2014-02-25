До лікарень Києва за добу госпіталізовано 42 учасника масових заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, станом на 6:00 вівторка, 25 лютого, за період з 18 лютого, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулося 724 учасника масових заходів (станом на 24 лютого їх було 675 – УНІАН), що відбуваються в центрі столиці. Госпіталізовано 489 осіб (станом на 24 лютого їх було 447 – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилися протистояння між протестувальниками та правоохоронцями. У районі 9:00 ранку 20 лютого розпочався інтенсивний снайперський обстріл протестувальників на Майдані. За останніми даними МОЗ, загинули 82 особи.

22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень". Цією постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

24 лютого виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Віктора Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено в розшук.

З 22 лютого щодня у центр Києва приходять люди, вони несуть квіти на вулицю Інститутську, на Майдан Незалежності – де було вбито найбільше Героїв Небесної сотні.

