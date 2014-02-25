Регулярне чищення зубів може врятувати від артриту

Вчені знайшли зв'язок між бактеріями, що викликають захворювання ясен, і раннім розвитком ревматоїдного артриту, а також його швидким прогресуванням і особливою тяжкістю симптомів, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Бактерії виробляють ензим пептидиларгиніндеімідаза (PAD), що реагує з певними білками. У підсумку тіло сприймає ці білки як чужорідні елементи, що провокують імунну атаку, кажуть співробітники Стоматологічної школи Університету Луісвілла. Це виливається в хронічне запалення, характерне для артриту, яке руйнує хрящі та кістки.

Вже відомо, що хвороби ясен мінімум в два рази частіше зустрічаються у хворих на артрит. Бактерія ж, про яку йде мова, називається Porphyromonas gingivalis. Ензим PAD змінює білки, перетворюючи їх в кислоту цитрулін. Вона-то і розпізнається імунною системою як шкідливий агент.