Користь від БАДів з ехінацеєю сумнівна - дослідження

Мета-аналіз результатів 24 клінічних досліджень не виявив суттєвої користі від застосування БАДів на основі ехінацеї як засобів профілактики та лікування ГРВІ. Як пишуть автори роботи, опублікованої в журналі The Cochrane Library, хоча у деяких подібних препаратах можна виявити невеликий профілактичний ефект порівняно з плацебо, його клінічна значущість неочевидна.

Група фахівців з Німеччини, Австрії та США, починаючи з 1998 року регулярно проводить подібний аналіз і, за словами одного з авторів, Брюса Баррета (Bruce Barrett), що представляє відділення сімейної медицини університету штату Вісконсін, його результати завжди були неоднозначними, пише Медпортал.

Ехінацея - рід багаторічних рослин з сімейства Asteraceae. Препарати на її основі широко продаються в Європі і Північній Америці в якості натурального імуномодулюючого засобу при інфекційно-запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Щорічно на покупку подібних фармацевтичних продуктів, за оцінкою Баррета, в світі витрачається близько восьми мільярдів доларів.

Група Баррета на цей раз проаналізувала масив нових даних, отриманих у ході 24 рандомізованих, плацебо-контрольованих клінічних випробувань, а також опитала експертів про результати опублікованих і неопублікованих досліджень. У загальній складності у випробуваннях був задіяний 4631 учасник і 33 різних препарату на основі ехінацеї.

Автори звертають увагу як пацієнтів, так і лікарів на ту обставину, що присутні на ринку препарати відрізняються за багатьма параметрами - за видом рослини і його використаних частин, методів виробництва, додаткових компонентів і так далі, що не може не позначитися на їх властивостях, які багато в чому залишаються невивченими, і на який чиниться ними ефект на здоров'я споживачів. В цілому результати проведеного групою Баррета аналізу показали, що деякі з цих коштів можуть знизити порівняльний ризик захворювання на ГРВІ на 10-20 відсотків, що автори оцінюють як невеликий ефект неясного клінічного значення.

Що стосується впливу прийому препаратів з ехінацеєю після початку хвороби на її тривалість, то тут авторами також не було виявлено статистично значимого ефекту. «Схоже, що прийом ехінацеї в профілактичних цілях може дещо знизити ймовірність простудних захворювань, а в деяких випадках надати і невеликий лікувальний ефект, але дані занадто різнорідні для однозначного висновку», - підвів підсумок Баррет.