Ознаки інсульту повинен знати кожен

Щоб якомога швидше надати допомогу близьким, всім необхідно знати хоча б основні з симптомів інсульту.

До них відносяться: заціпеніння або паралізація м'язів руки, обличчя або всього боку тіла, появу раптової слабкості, мовні розлади, запаморочення, брижі в очах, порушення роботи органів чуття.

Якщо у людини є хоча б кілька з цих тривожних симптомів слід негайно звернутися за медичною допомогою, щоб запобігти серйозним пошкодженням тканин головного мозку.

Інсульт якщо і не вбиває, то практично завжди безжалісно калічить людину. Тому, набагато легше вчасно запобігти інсульту, ніж потім присвячувати довгі роки на реабілітацію організму після його настання.

Багато людей, які хочуть запобігти інсульту, намагаються зменшити рівень холестерину і скинути вагу завдяки скороченню вживання продуктів харчування, багати на насичені жири, надмірно солоні продукти, з високим вмістом холестерину. Помірні, але регулярні фізичні вправи не тільки допоможуть знизити вагу, але і поліпшать загальний стан здоров'я.