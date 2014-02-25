Причини вугрової хвороби

14:22, 25 лютого 2014
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Вугрова хвороба зазвичай виникає у молодих людей від 12 до 24 років, але може проявитися і в старшому віці

Першою ознакою захворювання є поява на шкірі прищів і чорних крапок (комедонів), які згодом починають збільшуватися. Причиною цієї недуги, яка одержала офіційну назву - акне, є цілий ряд ознак. 

По-перше, це схильність людини до шкірних захворювань. 

По-друге, не дотримання простих правил гігієни. 

По-третє, постійний вплив на шкіру, шляхом дотику різними предметами. 

 По-четверте, самостійне і непрофесійне видавлювання прищів. 

Всі ці ознаки ведуть за собою стрімкий розвиток хвороби, яка руйнує не тільки шкіру. Адже люди з такими тяжкими захворюваннями, як акне, не можуть почувати себе комфортно в здоровому суспільстві. Якщо вчасно не втрутитися в процес розвитку хвороби, рубці та шрами можуть лишитися на тілі.

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