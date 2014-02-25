Причини вугрової хвороби

Першою ознакою захворювання є поява на шкірі прищів і чорних крапок (комедонів), які згодом починають збільшуватися. Причиною цієї недуги, яка одержала офіційну назву - акне, є цілий ряд ознак.

По-перше, це схильність людини до шкірних захворювань.

По-друге, не дотримання простих правил гігієни.

По-третє, постійний вплив на шкіру, шляхом дотику різними предметами.

По-четверте, самостійне і непрофесійне видавлювання прищів.

Всі ці ознаки ведуть за собою стрімкий розвиток хвороби, яка руйнує не тільки шкіру. Адже люди з такими тяжкими захворюваннями, як акне, не можуть почувати себе комфортно в здоровому суспільстві. Якщо вчасно не втрутитися в процес розвитку хвороби, рубці та шрами можуть лишитися на тілі.