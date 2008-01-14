Вінниччина планує збільшити витрати на охорону здоров`я

У 2008 році Вінницька область планує збільшити витрати на охорону здоров`я на 45,4% або 87,782 млн. грн. порівняно з витратами в 2007 році - до 281,156 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Валерій КОРОВІЙ.

За його словами, витрати на допомогу по догляду за інвалідом I або II групи в результаті психічного захворювання планується скоротити на 0,8% або 0,007 млн. грн. порівняно з 2007 роком - до 0,815 млн. грн., водночас витрати на будинки-інтернати для малолітніх інвалідів, літніх людей і інвалідів системи соціального захисту планується збільшити на 33,9% або 8,404 млн. грн. - до 33,207 млн. грн.

У 2008 році Вінницька область планує збільшити витрати будинки для неповнолітніх на 25,7% або 0,205 млн. грн. порівняно з витратами в 2007 році - до 1,004 млн. грн., витрати на соціальні програми в галузі сім`ї, жінок, молоді і дітей планується збільшити на 13,1% або 0,452 млн. грн. - до 3,894 млн. грн.

У 2008 році витрати обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи виростуть на 2,8% або 0,086 млн. грн. порівняно з витратами в 2007 році, - до 3,135 млн. грн., витрати на поховання учасників бойових дій планується збільшити на 57,8% або 0,324 млн. грн. - до 0,886 млн. грн.