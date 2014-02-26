Початок весни і перший весняний місяць порадує нас відсутністю серйозних магнітних бур. У березні 2014 року Сонце потривожить жителів Землі нетривалий час, решта днів метеообстановка буде спокійною, пише Lady.tochka.net.

Незначні магнітні коливання очікуються 8, 23, 24 и 26 березня.

Магнітні бурі у березні 2014 року – причина виникнення

Геомагнітні збурення на нашій планеті відбуваються кілька разів на місяць через процеси, що виникають на Сонці, особливо в області темних плям. Під час сонячних спалахів частинки плазми з величезною швидкістю вириваються в космос і, досягаючи нижніх шарів земної атмосфери, викликають бурі на Землі.

Магнітні бурі у березні 2014 року - погане самопочуття

Під час магнітних бур чутливі до них люди часто відчувають головний біль, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил, зростання адреналіну в крові, стреси і депресії.

Кожна людина має різну реакцію організму на магнітні бурі. Чому сонячна активність так сильно впливає на наш організм, наукою досі досконально не вивчено. Вважається, що причиною поганого самопочуття людини може бути стан її здоров'я на цей момент. Здорові ми чи хворі, в якому стані наш імунітет, страждаємо ми від депресії або інших психічних розладів - всі ці фактори впливають на те, як ми переживемо чергову магнітну бурю.

Крім того важливим чинником є ​​недовірливість. Вважається, що лише 10% людства дійсно страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись із прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять у них.

Чи так це насправді - вирішувати і перевіряти тобі. Ми же можемо порадити, як поводитися під час магнітних бур у березні 2014 року.

Щоб легше пережити магнітні бурі у березні 2014 року, намагайся дотримуватися наступних рекомендацій:

обмеж роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості, або відклади її на інший час;

не бери участі у сварках і розборках;

більше відпочивай і гуляй на свіжому повітрі, а важке фізичне навантаження постарайся зменшити;

приймай контрастний душ;

стеж за своїм артеріальним тиском;

для зниження нервозності пий заспокійливі засоби: валеріану, собачу кропиву, глід, шавлію, заспокійливі чаї;

виконуй рекомендації свого лікаря і завжди май при собі необхідні ліки;

харчуйся правильно, щоб знизити рівень холестерину в крові. Рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, молочна дієта і нежирне м'ясо. Виключи у цей період вживання алкоголю.