Кількість постраждалих у сутичках в центрі Києві досягла 780 осіб

З моменту загострення сутичок у центрі Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернулося 780 постраждалих, 520 з них госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

"Станом на 06.00 год. 26 лютого 2014 року з 10 години 20 хвилин 18 лютого з місця загострення сутичок у центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулося 780 постраждалих, 520 з них госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією МОЗ, за останню добу за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулися 56 осіб, 31 з них госпіталізовано.

Нагадаємо, з початку сутичок загинули 82 особи.