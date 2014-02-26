Як відновити зв'язки після розтягнення

Розтягнення зв'язок (сухожиль) є однією з найбільш частих причин звернення до травматолога в зимовий «високий» сезон усіляких травм, пов'язаних з ожеледдю і лижним відпочинком, і незалежно від сезонності обмежує фізичну діяльність людей, що ведуть активний спосіб життя, пише Lady.tochka.net.

Розтягненням зв'язок називають частковий надрив або повний розрив зв'язки в результаті травматичного впливу на зв'язковий апарат суглоба. Пошкодження може охоплювати одну або кілька зв'язок. Зв'язки людини - це щільні скупчення сполучної тканини, що зміцнюють суглоби. При різких рухах в суглобі зв'язки розтягуються більше, ніж це дозволяє робити нормальна їх еластичність, виникають травми. Найчастіше травмується гомілковостопний і ліктьовий суглоби, значно рідше - колінний.

Як правило, відбувається не розтягнення, а розрив цілісності волокон сухожилля, при пошкодженні зв'язки рвуться також і кровоносні судини, що живлять її. В результаті цього утворюється крововилив у навколишні тканини. Ось цей набір пошкоджень і потребує відновлення та реабілітації при пошкодженні зв'язок.

Основні ознаки розтягнення зв'язок:

Перший ступінь супроводжується невеликим болем, виражається у розриві декількох волокон зв'язки.

При другому ступені спостерігається помірний біль, набряк і проходить неможливість руху.

При третьому ступені відбувається розрив більшої частини волокон сполучної тканини зв'язки, спостерігається сильний біль і наступна за цим надмірна нетипова рухливість суглоба.

Не слід плутати розтягнення зв'язок суглоба з розтягненням м'язів. Щоб визначитися з можливими ушкодженнями і негайно почати необхідне лікування, потрібно по можливості відразу ж звернутися до лікаря.

Краще перестрахуватись і обстежитися, щоб виключити наявність серйозних травм, які можуть проявитися в подальшому.

Виявивши такі симптоми, варто негайно звернутися до лікаря:

дуже сильний біль, при якому не виходить ходити і виконувати рухи в суглобі;

відчуття оніміння в ушкодженому суглобі;

сильне почервоніння і гематома в місці травми;

втрата здатності суглоба рухатися або, навпаки, незвичайна рухливість на тлі болю;

потріскування у пошкодженому суглобі і гострий біль;

почуття ознобу, підвищення температури тіла;

відсутність ознак поліпшення самопочуття в наступні кілька днів після травми.

Більшість кваліфікованих фахівців не рекомендують знерухомлювати (іммобілізувати) ушкоджений суглоб або м'яз на тривалий час. При 1 ступені реабілітація починається вже через 48 годин. При 2 ступені відновне лікування починається через 3-4 дні. Починайте поступово включати розминочні рухи без навантаження, проте не варто їх виконувати "через біль". Потім почніть роботу з легкими навантаженнями з поступовим переходом на більш важкі, до повного відновлення.

Не починайте навантажувати пошкоджені сухожилля занадто рано. Тривала іммобілізація потрібна і у випадку з повним розривом сухожилля до відновлення механічної міцності з'єднувальних структур.

Не забувайте, що лікування розтягнення зв'язок і м'язів буде різним. Так, при частковому розриві м'язи потрібна повна іммобілізація, яка значно триваліша.

При розтягненні сухожиль також часто використовуються фармакологічні засоби. Ваш лікар повинен ознайомити вас більш докладно з реабілітаційною програмою.