Україна заборонила ввезення свинини з Литви через загрозу африканської чуми

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення в країну з Литви тварин, сприйнятливих до вірусу африканської чуми свиней (АЧС), а також продукції з них і репродуктивного матеріалу, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

«Головним державним інспектором ветеринарної медицини України запроваджено тимчасову заборону на ввезення сприйнятливих (до АЧС – УНІАН) тварин, продукції, сировини і репродуктивного матеріалу з них з Литовської Республіки», - сказано в повідомленні.

Ввезення з цієї країни інших вантажів, підконтрольних ветеринарному відомству, здійснюється відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту до України об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.

Як повідомляв УНІАН, в лютому в Луганській області було зареєстровано четвертий з початку року випадок захворювання тварин на африканську чуму свиней. У Луганській, Харківській, Донецькій областях і АР Крим посилено контроль над епізоотичною ситуацією.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозное вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.