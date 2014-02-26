Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Україні не перевищує епідемічного порогу

За інформацією Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України" за період з 17 по 23 лютого 2014 року показники захворюваності на грип та ГРВІ відзначають перевищення епідемічного порогу в м. Севастополі на 40,1% та Миколаївській області на 15,9%.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, підкресливши, що в інших регіонах України показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги і перебувають у межах від -2,9% в Кіровоградській до -80,2% в Івано-Франківській областях.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 276 436 осіб, із них 178 343 (64,5 %) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становить 60,8 на 10 тисяч населення.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в м. Севастополі – 115,6, найменший – у Харківській області – 20,6 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень було госпіталізовано 10 881 особа, серед них 8 057 (74,0%) становили діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей збільшився на 7,2 % та 16,5% відповідно.

За восьмий тиждень 2014 року на території України серед хворих на грип зареєстровано один летальний випадок у Миколаївській та два в Одеській областях.

З початку епідемічного сезону загальна кількість вакцинованих проти грипу становить 246 275 осіб. За звітний тиждень щеплено проти грипу 1600 осіб, що на 18,3% більше ніж за минулий тиждень. Серед щеплених осіб проти грипу, кількість дітей до 17 років становить 16,0 %.